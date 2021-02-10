Анонс Samsung Galaxy A34: "потрясающий" смартфон по мнению корейцев

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Samsung тихо представила Galaxy A34 к официальной дате анонса

Конечно, серия Galaxy S оснащена самым современным аппаратным обеспечением и премиум-функциями, но не всем нужно лучшее из лучшего. Некоторые просто хотят иметь сбалансированный смартфон без необходимости тратить на него кучу денег. Вот где в игру вступает серия Samsung Galaxy A.

Компания Samsung раньше срока анонсировала смартфон Galaxy A34. Официальная презентация должна была состояться 16 марта, но новинка уже появилась на официальном сайте Samsung.

Компания выделяет четыре основных характеристики: "потрясающая" камера, "потрясающий" дисплей, "потрясающий" дизайн и материалы корпуса и "потрясающая" батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой.От себя также хотелось бы выделить влагозащиту по стандарту IP 67, что для данного ценового сегмента также ошеломляюще.

Samsung Galaxy A34 5G оборудован 120-Гц дисплеем Super AMOLED формата Full HD+. Экран имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, диагональ 6,6", яркость до 1000 нит в пике. А вот каплевидный вырез в 2023 году выглядит анахронизмом.

Блок камер состоит из трех модулей: основополагающий на 48 МП с OIS + 8 МП широк и макромодуль на 5 МП. Видеосъемка производится в формате 4K 30 FPS.

Samsung Galaxy A34 5G получил очень хороший 6-нм процессор Dimensity 1080 с частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G68. Объем оперативной памяти составляет 6/8 ГБ, а встроенной – 128/256 ГБ. Также смартфон поддерживает карты microSD максимальной емкостью 1 ТВ.

Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Также смартфон получил USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и приятный бонус в виде аудиоразъема Mini-Jack.

Samsung Galaxy A34 доступен в четырех цветовых вариантах – черном (Awesome Graphite), лаймовом (Awesome Lime), лиловом (Awesome Violet) и серебристом (Awesome Silver).

Цены пока не озвучены. Полноценная мировая премьера должна состояться на следующей неделе, а спутником Galaxy A34 станет Galaxy A54.

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Источник: samsung