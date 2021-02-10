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Анонс Samsung Galaxy A34: "потрясающий" смартфон по мнению корейцев

12.03.2023 46 0

Samsung тихо представила Galaxy A34 к официальной дате анонса

Конечно, серия Galaxy S оснащена самым современным аппаратным обеспечением и премиум-функциями, но не всем нужно лучшее из лучшего. Некоторые просто хотят иметь сбалансированный смартфон без необходимости тратить на него кучу денег. Вот где в игру вступает серия Samsung Galaxy A.

 

Компания Samsung раньше срока анонсировала смартфон Galaxy A34. Официальная презентация должна была состояться 16 марта, но новинка уже появилась на официальном сайте Samsung.

 

galaxy_a34

 

Компания выделяет четыре основных характеристики: "потрясающая" камера, "потрясающий" дисплей, "потрясающий" дизайн и материалы корпуса и "потрясающая" батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой.От себя также хотелось бы выделить влагозащиту по стандарту IP 67, что для данного ценового сегмента также ошеломляюще.

 

Samsung Galaxy A34 5G оборудован 120-Гц дисплеем Super AMOLED формата Full HD+. Экран имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, диагональ 6,6", яркость до 1000 нит в пике. А вот каплевидный вырез в 2023 году выглядит анахронизмом.

 

galaxy_a34

 

Блок камер состоит из трех модулей: основополагающий на 48 МП с OIS + 8 МП широк и макромодуль на 5 МП. Видеосъемка производится в формате 4K 30 FPS.

 

Samsung Galaxy A34 5G получил очень хороший 6-нм процессор Dimensity 1080 с частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G68. Объем оперативной памяти составляет 6/8 ГБ, а встроенной – 128/256 ГБ. Также смартфон поддерживает карты microSD максимальной емкостью 1 ТВ.

 

galaxy_a34

 

Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Также смартфон получил USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и приятный бонус в виде аудиоразъема Mini-Jack.

 

Samsung Galaxy A34 доступен в четырех цветовых вариантах – черном (Awesome Graphite), лаймовом (Awesome Lime), лиловом (Awesome Violet) и серебристом (Awesome Silver).

 

 

Цены пока не озвучены. Полноценная мировая премьера должна состояться на следующей неделе, а спутником Galaxy A34 станет Galaxy A54.

 

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Источник: samsung

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 12.03.2023

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Анонс Samsung Galaxy A34: "потрясающий" смартфон по мнению корейцев