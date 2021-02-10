Представлен Samsung Galaxy A52: две версии, два чипа и водозащита

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Samsung Galaxy A52 ознаменовал собой возвращение влагозащиты в А-серию и появление оптического стаба в камере

В 2019 году Samsung Galaxy A50 стал одним из самых продаваемых смартфонов, а в прошлом году Galaxy A51 повторил этот успех. И вот сегодня был представлен Galaxy A52, от которого ждут, что он повторит достижение предшественников. Компания постаралась угодить многим, предложив две версии смартфона, где в пару к 4G-вариации дали модель с поддержкой сетей пятого поколения.

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Но не только поддержкой стандарта связи отличаются две модификации. 5G-версия получила быстрее процессор, больше памяти и дисплей с более высокой герцовкой. Так, Galaxy A52 в своем «базовом» исполнении предлагает чип Snapdragon 720G, а вариант с возможностью работы в 5G сетях — Snapdragon 750G. У обоих аппаратов Super AMOLED-экран Infinity-O диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек, 5G-версии он частотой обновления 120 Гц, а у «младшего» брата — 90 Гц.

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Цветовых решений у Galaxy A52 четыре: черный, белый, голубой и сиреневый. Два последних выглядят достаточно веселенько и явно закос под молодежную аудиторию. Материал тыльной крышки — glastik или пластик с углеволокном. Сканер отпечатков пальцев встроили в дисплей и функция AlwaysOn Display на месте.

Можно поприветствовать, что компания сделала Galaxy A52 влагозащищенным, предложив класс защиты IP67. Оперативной памяти предложили 4/6/8 Гб и постоянной 128/256 Гб с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 1 ТБ. В арсенале Galaxy A52 аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, модуль NFC, фронталка на 32 Мп со светосилой f/2.2 и поддержка Bluetooth 5.0.

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В основной камере установили набор из четырех датчиков: 64 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (ширик, f/2.2) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 5 Мп (макросъемка, f/2.4). Работает Galaxy A52 под управлением Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. В Европе цена на смартфон стартует с 349 евро за вариант с поддержкой 4G, а 5G-версия — от 429 евро. В России будут доступны две 4G-модификации с 4/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене 29 990 рублей и 32 990 рублей соответственно. В Украине же за них просят 9999грн. и 11999грн. соответственно.

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Источник: samsung