Анонс Samsung Galaxy Fit 2: кому Xiaomi Mi Band 5 задорого?

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Представили фитнес-трекер Samsung Galaxy Fit 2

В прошлом году Samsung представила фитнес-трекер на каждый день Galaxy Fit для тех, кто хочет «умный» гаджет на запястье, но возможностей смарт-часов с избытком и платить дороже за невостребованный функционал не особо хотелось бы. И вот сегодня представили его продолжение — Galaxy Fit 2. Но сведениями о доступности и стоимости новинки Samsung делиться не стала, приберегая эту информацию до старта продаж.

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Samsung Galaxy Fit 2 немного подрос, предложив 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей против 0,95 дюйма у предшественника. Весит новинка всего 21 грамм и внутри скрывается аккумулятор емкостью 159 мАч и это на 39 мАч больше, чем емкость батарейки Galaxy Fit. Декларируется до 15 дней работы при «стандартном» сценарии работы, но при более щадящем режиме работы из фитнес-трекера можно «выжать» автономность до 21 дня.

Выглядит Samsung Galaxy Fit 2 как типичный представитель своего сегмента: тонкий ремешок и небольшой вытянутый дисплей. Сам корпус герметичен и заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP68. Фитнес-трекер умеет извещать о звонках и сообщениях, замерять пульс, следить за физической активностью и автоматически распознавать до 5 типов тренировок. Samsung Galaxy Fit 2 совместим со смартфонами на Android 5.0 или более новой версией зеленого робота, iOS 10 и выше.

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Ценник на фитнес-браслет будет озвучен ближе к старту продаж и произойти это должно достаточно скоро. С оглядкой на прайс предшественника, Galaxy Fit 2 должны оценить где в $95-100.

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Источник: sammobile