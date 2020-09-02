Samsung Galaxy A42 5G анонсировали. Почти

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Samsung показала Galaxy A42 5G

В условиях кризиса и падения продаж производителям смартфонов приходится поступаться своими принципами, искать компромисс. Samsung очень тяжело расстается со своим статусом премиального бренда, которому позволено задорого продавать свои устройства. Сможет ли она с прайсом на Galaxy A42 5G подстроится под изменчивый рынок, узнаем, когда компания объявит официальный ценник.

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Сегодня же она ограничилась только анонсом всего нескольких характеристик этой модели, оставив за кадром большинство параметров о ней и цену. Было сказано, что Galaxy A42 станет самым доступным 5G-смартфоном Samsung, который обладает 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с врезанной в него фронтальной камерой.

Неожиданно было решено отказаться от прямоугольного блока основной камеры, ставшего уже неотъемлемой частью устройств компании. В случае с Galaxy A42 5G предложили квадратный блок камеры на манер устройств Pixel. Датчиков четыре и главный разрешением 48-мегапикселей. И это все, что решила сегодня рассказать компания.

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По слухам, в основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 690 в связке с 4 Гб оперативной памяти, предложат флеш-накопитель на 64/128 Гб и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. Полную информацию о новинке компания пообещала озвучить «ближе к ее запуску в конце года».

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Источник: gsmarena