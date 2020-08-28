Не возлагайте больших надежд на Exynos 1000

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Заочно предсказывают поражение Exynos 1000 в битве против Snapdragon 875

На волне хейта против процессоров Exynos, ранее в сети появилась обнадеживающая информация, что Samsung намерена провести серьезную работу над ошибками. А помогут ей в этом компании ARM и AMD, где первая поможет с кастомизацией Cortex-X, а вторая — создаст мощный видеоускоритель. Уже якобы и тесты идут, где графика AMD оставляет далеко позади себя Adreno 650, установленный в Snapdragon 865/865+.

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На фоне столь радужных предсказаний, многие с оптимизмом ждут выход нового флагманского чипа Exynos 1000, который должен показать, что корейцы «в чипах могут». Возможно, так и произойдет когда-то, но не скоро. Известный информатор @UniverseIce сегодня принес грустное известие фанатам Samsung. По его словам, Exynos 1000 будет проигрывать Snapdragon 875, а видеоускоритель от AMD появится только в 2022 году.

За эти два года Qualcomm успеет вывести фирменную графику Adreno на еще более высокий уровень и велик шанс, что Samsung вновь будет в роли аутсайдера и догоняющего. Но одна утешительная новость все же есть. @UniverseIce полагает, что южнокорейский гигант особое внимание уделит энергоэффективности, поэтому Exynos 1000 не должен быть особенно прожорлив.

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А каким на самом деле получится новый чип Exynos, узнаем не раньше февраля следующего года, после выхода серии Galaxy S21.

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Источник: twitter