Анонс Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra: премиальные, мощные и большие

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А еще дорогие и отнюдь не массовые

Помимо линейки смартфонов Galaxy S22 сегодня Samsung представила серию планшетов Galaxy Tab S8, ориентированную на тех, кто ищет максимальные характеристики. И, естественно, располагает солидной суммой средств на их покупку. Хотя, не все три новинки можно назвать безоговорочными флагманами, базовая версия все же имеет парочку упрощений.

Всего в рамках серии вышло три модели: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra. Корпуса изготовлены из армированного алюминия и внутри скрывается топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Роднит планшеты еще то, что они получили четыре стереодинамика AKG, двойную тыльную камеру 13 Мп + 6 Мп, 8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, Wi-Fi 6 и комплекте с ними идет S Pen, но в Ultra-версии время задержки составило 6,2 мс, а у двух прочих устройств — 2,8 мс.

По другим же параметрам новички отличаются. Так, Galaxy Tab S8 предлагает корпус толщиной 6,3 мм при весе 503 грамма. На передней панели установили TFT-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560х1600 точек. Емкость аккумулятора составила 8000 мАч и на боковой грани установили сканер отпечатков пальцев. Ценник на Galaxy Tab S8 в США стартует с $700.

Galaxy Tab S8+ заключен в корпус весом 567 грамм и толщиной 5,7 мм. В его активе 12,4-дюймовая 120-герцовая Super AMOLED-панель разрешением 2800х1752 точки, сканер отпечатков пальцев в экране и батарейка емкостью 10 090 мАч. Прайс на Galaxy Tab S8+ стартует с отметки $900.

Максимально заряженным стал Galaxy Tab S8 Ultra, за который просят от $1100. Это гаджет весом 726 грамм и толщиной всего 5,5 мм. Его оснастили AMOLED-экраном диагональю 14,6 дюйма разрешением 2960х1848 точек с частотой 120 Гц, дисплейным дактилоскопическим датчиком, аккумулятором на 11 200 мАч и фронтальной камерой с двумя датчиками по 12 Мп каждый. А еще тут есть старшая модификация с 16/512 Гб памяти.