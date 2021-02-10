Анонс Sharp Aquos R6: уберфлагман с большой камерой Leica

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Sharp Aquos R6 предлагает отличный дисплей, мощную начинку и уникальную камеру

На прошлой неделе появилась информация, что сотрудничество Huawei и Leica подходит к концу, но рынок не останется без смартфонов с оптикой Leica. В числе потенциальных партнеров называлась компания Sharp, и сегодня эта информация подтвердилась. Состоялась премьера Sharp Aquos R6, который стал по-настоящему флагманским смартфоном наших дней и первым на рынке с датчиком изображения размером 1 дюйм.

Основная камера получила сенсор на 20,2 Мп со светосильной 7-элементной оптикой Leica Summicron (f/1.9) с поддержкой электронной стабилизации изображения и оптический формат датчика равен 1 дюйму. В пару с ключевым модулем предложили ToF-сенсор.

На передней панели Sharp Aquos R6 установили 10-битный OLED-дисплей Sharp Pro IGZO диагональю 6,6 дюйма разрешением 2730х1260 пикселей с динамической частотой обновления 240 Гц. Матрица еще интересна тем, что она поддерживает пиковую яркость 2000 нит, Dolby Vision и коэффициент контрастности 20 000 000:1. Сюда же встроили новейший ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, способный распознавать одновременно папиллярный узор двух пальцев. Базируется новинка на Snapdragon 888, обладает 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и постоянной UFS 3.1 на 128 Гб.

Корпус Sharp Aquos R6 защищен по классу IP65/68 и его толщина составляет 9,5 мм. Внутри скрывается аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Intelligent Charge 2.0. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11. Цена на новинку не объявлена, и она будет эксклюзивом только для рынка Японии, начиная с завтрашнего дня.

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Источник: mysmartprice