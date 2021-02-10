Анонс Sharp AQUOS R7: мощное «железо» и большая камера Leica

378

Японцы вновь создали аппарат с дюймовым сенсором

Сегодня был представлен преемник Sharp AQUOS R6, который запомнился необычным внешним видом и одиночным дюймовым сенсором на тыльной стороне. Анонсированный Sharp AQUOS R7 наследует идею с установкой одного сенсора размером 1 дюйма.

AQUOS R7 оснащен 6,6-дюймовым (WUXGA +) OLED-дисплеем Pro IGZO (organic EL) разрешением 2730х1260 точек, который поддерживает переменную частоту обновления от 1 до 240 Гц, пиковую яркость 2000 нит, 1 миллиард цветов и совместим с Dolby Vision. Дисплей и задняя панель прикрыты стеклом Corning Gorilla Glass Victus Glass. В экран встроили ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Аппаратной основой Sharp AQUOS R7 стал чипсет Snapdragon 8 Gen 1, имеется 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, с возможностью ее расширения посредством карт памяти до 1 ТБ. Разрешение фронтальной камеры составило 12,6 Мп, а на задней панели установили гигантский CMOS-датчик размером 1 дюйм на 47 Мп со светосилой f/1.9, где размер каждого пикселя составляет 3,2 мкм и есть возможность писать видео 8К. Здесь также предложили оптику Leica и в перспективе Sharp AQUOS R7 может выйти под брендом немецкой компании.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, предложили беспроводную зарядку, защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и операционную систему Android 12. Продажи Sharp AQUOS R7 стартуют в июле в Японии и тогда же должны объявить ценник на смартфон.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: eprice