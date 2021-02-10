Анонс Sharp Aquos R8 Pro: японское качество с дюймовым сенсором камеры и дисплеем на 240 Гц

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Неожиданный анонс японского фотофлагмана от Sharp

Компания Sharp представила в Японии новый флагманский смартфон AQUOS. Новинка получила название Sharp AQUOS R8 pro.

Sharp AQUOS R8 pro оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, дополненным 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и накопителем стандарта UFS 4.0 емкостью 256 ГБ. Нетипичным для современных флагманов есть поддержка карт памяти Micro SD. В смартфоне реализована новая система отвода тепла от процессора, а тепловыделение корпуса снижено на 30% по сравнению с предшественником.

Одной из фишек устройства стал 6,6-дюймовый дисплей собственного производства Sharp Pro IGZO OLED с разрешением 1260 x 2730 точек, поддержкой динамической частоты обновления 1-240 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Он также поддерживает разработку Dolby Vision.

В новой камере Sharp AQUOS R8 pro используется дюймовый датчик Sony IMX989 с разрешением 47,2 МП с 19-мм объективом SUMMICRON (f/1,9) и новый 14-канальный спектральный датчик на 1,9 МП, который может идентифицировать разные условия освещения.

При этом производитель обошелся без ультраширокоугольных и телеобъективов, нетипичных для современных флагманов. На передней панели устройства расположен 12,6-мегапиксельный объектив 27-мм для селфи с апертурой f/2,3.

В оснастку Sharp Aquos R8 Pro входит батарея емкостью 5000 мАч с помощью беспроводной зарядки. Также стоит отметить защиту корпуса по стандарту IP68, ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников на 3,5 мм.

Смартфон работает под управлением ОС Android 13. Он получит три года обновления операционной системы и пятилетнее обновление безопасности.

Стоимость Sharp AQUOS R8 pro производителем пока не озвучена, и на данный момент неизвестно, будет ли он продаваться за пределами Японии.

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Источник: gizmochina