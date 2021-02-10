Анонс Sony Xperia 10 III Lite

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Почти как Xperia 10 III, но с меньшим аккумулятором, eSIM картой и без FM приемника

Не так давно LG «завязала» с производством смартфонов. Присоединиться к ней стоило бы и Sony, но компания отчаянно пытается доказать себе и всем остальным, что она умеет делать хорошие устройства. Чего точно не отнимешь у Sony так это фирменный стиль и стремление «не попсовать», не прогибаться под тренды рынка.

Компания продолжает гнуть свою линию и выпустила Sony Xperia 10 III Lite, который стал упрощенной версией Sony Xperia 10 III. Построена новинка на Snapdragon 690, предлагает 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, 6-дюймовый OLED-экран разрешением FullHD+ с соотношением сторон 21:9.

Питает Sony Xperia 10 III Lite батарейка емкостью 4500 мАч, есть технология быстрой зарядки мощностью 30 Вт, селфи-модуль на 8 Мп и тройная основная камера с датчиками 12 Мп + 8 Мп + 8 Мп. Смартфон оснастили 3,5 мм разъемом для наушников, модулем NFC, слотом для одной симки и есть встроенная карта eSIM.

Оценили новинку в $425 и ее продажи стартуют 27 августа в Японии. Выйдет ли аппарат за пределы домашнего рынка, информации нет.

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Источник: gsmarena