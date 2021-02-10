Анонс Vivo X Fold 2 – первый складной смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 2

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Эталонный складной смартфон от корпорации BBK

На сегодняшней презентации Vivo представила два новых складных телефона – Vivo X Fold 2 и Vivo X Flip. В этом анонсе мы расскажем о традиционном горизонтально складывающемся Fold 2.

Характеристики и функции Vivo X Fold 2

Vivo X Fold 2 получил два больших дисплея: 6,56-дюймовый внешний FHD+ дисплей и внутреннюю диагональю 8,03 дюйма с разрешением 2160 x 1916 пикселей.

Оба дисплея оснащены панелью AMOLED с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+, пиковой яркостью до 1800 нит и встроенным 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев как снаружи, так и внутри.

Vivo X Fold 2 стал намного тоньше предшественника и конкурентов: 161,3×73,4×13 мм (6 мм в разложенном состоянии) и весит 280 граммов. В Vivo говорят, что шарнир изготовлен из авиационного материала FS54 собственной разработки, что делает его сверхпрочным и легким.

Сложное устройство имеет режим Flex Mode, который позволяет оставлять его полусогнутым как ноутбук. Смартфон получил тройную камеру: основной модуль на 50 МП с OIS в сочетании с ультрашироким объективом на 12 МП и телеобъективом на 12 МП.

И внутренний, и наружный экраны имеют 16-мегапиксельную камеру для селфи, расположенную в вырезе с отверстием по центру.

Vivo X Fold 2 – стал первым в мире складной телефон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. Он содержит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ или 512 ГБ памяти UFS 4.0. Система питания смартфона состоит из аккумулятора емкостью 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и 50 Вт беспроводной зарядки.

Для охлаждения мощного железа имеется жидкостная система охлаждения VC. Конечно, здесь есть и основные флагманские фишки, такие как стереозвук, линейный вибромотор, WI-FI 7, Bluetooth 5.3 и NFC. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки OriginOS 3 на базе Android 13.

Цены и доступность Vivo X Fold 2

Цена на Vivo X Fold 2 начинается от $1300 за базовый вариант 12/256 ГБ, модель 12/512 ГБ стоит $1450. Устройство доступно для предварительных заказов в Китае, а продажи начнутся 28 апреля. Новинка доступна в трех цветах: China Red(Красный), Azure Blue(Голубой) и String Shadow Black(Черный).

К сожалению, информации о выходе на глобальный рынок пока нет. На сегодняшний день Vivo X Fold 2, по моему мнению, лучший складной смартфон на рынке по совокупности характеристик, конечно если его анонсируют в мире, стоить он будет не меньше конкурентов. С нетерпением будем ждать что же нам покажет Google со своим Pixel Fold, это тоже должно быть очень крутое устройство.

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Источник: weibo