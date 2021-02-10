Анонс Xiaomi Civi 1S: тонкий, звонкий и мощный селфифон

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В Китае представили апгрейд Xiaomi Civi, где главное изменение — смена чипа

Как и планировалось, сегодня в Китае состоялась премьера Xiaomi Civi 1S. Позиционируется он как смартфон для женской аудитории и по сути стал лишь немного модернизированной версией Xiaomi Civi, вышедшего в прошлом году. Изменения коснулись только внутреннего содержания устройства, тогда как во внешность вторгаться не стали, оставив ту, что предлагает Xiaomi Civi.

Каркас Xiaomi Civi 1S выполнен из алюминия, а тыльная крышка из стекла. Весит он всего 166 грамм и толщина корпуса — 6,98 мм. Передняя панель занята под 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 240 Гц. Имеется поддержка HDR10+, Dolby Vision HDR и пиковая яркость составила 950 нит. Прикрывает экран стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Внутри Xiaomi Civi 1S скрывается чип Snapdragon 778G+, оперативная память стандарта LPDDR4x и постоянная UFS 2.2. Работает смартфон под управлением фирменной оболочки MIUI 13 на базе Android 12. Оснастили новинку селфи-модулем Sony IMX616 на 32-мегапикселя с автофокусом и аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой.

Основная камера Xiaomi Civi 1S состоит из трех датчиков 64 Мп (OIS) + 8 Мп (сверхширик, Sony IMX355) + 2 Мп (макросенсор). Предложили стереодинамики, линейный вибромотор, дисплейный сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, поддержку Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, 5G и двух симок. В продажу Xiaomi Civi 1S поступил уже сегодня в трех модификациях: 8/128 Гб — $357, 8/256 Гб — $403 и 12/256 Гб — $450.

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Источник: gizmochina