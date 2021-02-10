Анонс Xiaomi Civi: селфифон с NFC и 120-Гц экраном

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Симпатично, молодежно и драйвово

Как и ожидалось, сегодня в Китае состоялась премьера Xiaomi Civi. Это первый смартфон из одноименной линейки, которая создана с акцентом на дизайн и селфи. Прежде всего, эта модель понравится молодежи и представительницам прекрасного пола.

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Сюрприза по характеристикам нет. Информацию о Xiaomi Civi досрочно слили в сеть инсайдеры и она сегодня подтвердилась. Смартфон обладает 6,55-дюймовым AMOLED‑дисплеем разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 950 кд/м², поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и фронтальной камерой на 32 Мп с двойной светодиодной вспышкой и всевозможными алгоритмами для улучшения качества фоточек.

Построен Xiaomi Civi на Snapdragon 778G, предлагает до 12 Гб оперативной памяти LPDDR4X и до 256 Гб постоянной UFS 3.1. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и есть поддержка быстрой зарядки на 55 Вт. Руководит работой смартфона фирменная оболочка MIUI 12.5 на базе Android 11.

Основная камера у Xiaomi Civi предлагает три датчика, где главный на 64 Мп. Дополнили его шириком на 8 Мп и камерой для макросъемки на 2 Мп. Смартфон предлагает поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, ИК-порт, NFC, USB-C, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с Dolby Atmos и аудиоразъем 3,5 мм. Весит аппарат всего 166 грамм и толщина корпуса составила 69,98 мм.

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На данный момент Xiaomi Civi доступен только на рынке Китая и вряд ли появится за его пределами. Версию с 8/128 Гб оценили в $404, вариант с 8/256 Гб стоит $449 и за модификацию с 12/256 Гб запросили $495.

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Источник: mydrivers