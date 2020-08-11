Анонс Xiaomi Mi 10 Ultra: лучшая камер, рекордный зум и самая быстрая зарядка

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Незадолго до сегодняшнего дня глава Xiaomi подзадоривал журналистов и пользователей, провозгласив, что 11 августа они собираются официально отпраздновать 10-летие компании и анонсировать новые устройства. Так и случилось, сегодня состоялась мощная и масштабная презентация, где представили Xiaomi Mi 10 Ultra или Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition.

Новинкой компания решительно уходит в отрыв от конкурентов. По крайней мере, на это серьезно рассчитывает сама Xiaomi которая провела всю презентацию на повышенном и пафосном тонах, декларируя «невероятные инновационные решения». Компания всем видом хотела показать, что Xiaomi Mi 10 Ultra — это не лениво модифицированная версия Mi 10 Pro в стиле «мало инноваций». Он стал одним из самых технологичных гаджетов года и здесь добавили немного «сверхъестественного». И надо сказать с избытком, за что еще и расплачиваться придется пользователям из собственного кармана.

На сегодняшний момент Xiaomi Mi 10 Ultra стал главным продуктом бренда — это топовый гаджет по всем фронтам. Здесь выделяют один из лучших экранов на рынке, быстрый и мощный чип от Qualcomm, скоростную память, навороченные и прокаченные камеры, а также экзотические фишки вроде ультрабыстрой зарядки по проводу и без. По большинству параметров новинка стала «выставкой достижений китайского смартфонопрома».

Дизайн

Чего-то нового и действительно интересного в дизайне Xiaomi Mi 10 Ultra не предложили. Это большой с габаритами 162,38х75,04х9,45 мм смартфон, обладающий набором из четырех камер на тыльной стороне, собранных в вытянутый прямоугольный блок. Для фронталки предусмотрено круглое отверстие в экране. В целом новинка выглядит предельно актуально и современно по дизайну, а определенную узнаваемость и самоидентификацию придает оформление тыльной камеры.

Задняя панель немного изогнутая, и чтобы подчеркнуть премиальность устройства, тут вернулись к идее изготавливать «спинку» из керамики. А также вспомнили опыт с созданием прозрачной тыльной крышки имитирующей обзор «внутренностей» устройства (Transparent Edition) и серебристой задней панелью, напоминающей зеркальную поверхность.

Дисплей

В Xiaomi Mi 10 Ultra установили суперматрицу. Технология Super AMOLED. Диагональ 6,67 дюйма и разрешение 2340х1080 пикселей. Частота обновления дисплея — 120 Гц. А частота, с которой панель отвечает на касания — 240 Гц. Заявлен HDR10+, цветовой охват DCI-P3, максимальная яркость 1120 нит и за защиту экрана отвечает стекло Gorilla Glass пятого поколения. В дисплей встроили оптический сканер отпечатков пальцев.

Железо

Правильный флагман сегодня должен получать топовый чип. Поэтому здесь логично было ждать Snapdragon 865+. Но нет, создатели решили, что и потенциала Snapdragon 865 более чем достаточно, а заодно и немного сэкономили. Производительность ожидаемо будет высокой, а, чтобы не сгореть при пиковых нагрузках и привести температуру в норму, предложили систему жидкостного охлаждения с 8 датчиками контроля за температурой. Игры и приложения будут включаться в работу практически мгновенно, система будет работать плавно и гладко. Особенно наглядно это должно быть видно при работе в 120-герцовом режиме.

Xiaomi Mi 10 Ultra дали приличный объем оперативной памяти — 8 Гб, 12 Гб или 16 Гб LPDDR5. Со встроенным накопителем тоже не скромничали — 256/128/512 Гб UFS 3.1. А вот слота для расширения памяти тут нет. Смартфон умеет работать с сетями 5G, есть NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC и двухдиапазонный GPS, а также стереодинамики и фирменная прошивка MIUI 12 на базе Android 10.

Аккумулятор и камеры

Новинка получила аккумулятор емкостью 4500 мАч. С питанием тут обстоит более чем хорошо: есть поддержка быстрой 120-ваттной проводной зарядки, беспроводной на 50 Вт, а также обратная зарядка на 10 Вт. И первые два показателя гораздо круче многих конкурентов. Это первый смартфон с такой ультрабыстрой зарядкой по проводу и без. Для подзарядки используется порт USB Type-C и полностью аккумулятор заряжается за 23 минуты, а 5 минут достаточно чтобы «дозаправить» его на 41%.

Как-то незаметно Xiaomi со своими флагманами начала метить в элиту по части фотовозможностей. Вот и Xiaomi Mi 10 Ultra встал на вершине рейтинга DxOMark, набрав средний балл 130. Начнем рассказ о камере с главных фишек, которым уделили максимум внимание — возможность создавать снимки с 120-кратным цифровым приближением и поддержка 10-кратного эквивалентного оптического зума. Звучит пафосно и по факту маркетинговый инструмент, бравада на фоне конкурентов.

Основная камера получила 48 Мп датчик (1/1,32ʺ, 2,4 мкм, f/1.85, OIS) + 12 Мп (телеобъектив, f/2.0, 2-кратный оптический зум) + 20 Мп (широкоугольный, угол обзора 128 градусов, f/2.2). Наиболее любопытен при этом четвертый модуль, ультрателеобъектив — его можно увидеть выше всех остальных датчиков. Он перископический, с 48-мегапиксельным сенсором, светосилой f/4.1, оптическим стабом и поддержкой 120-кратного цифрового зума. Для селфи предложили модуль на 20 Мп.

Определенно Xiaomi Mi 10 Ultra является одним из заметных смартфонов нынешнего года с несколькими титулами «первого в мире». Но это по-прежнему продукт Xiaomi со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, к тому же и дорогой. За $763 пользователь получит версию с 8/128 Гб памяти, а выложив $806 можно получить модификацию с 8/256 Гб памяти. Хотите обладать топовой версией с 16/512 Гб памяти, будьте готовы отдать за нее $1008. Вариант с 12/256 Гб памяти оценили в $864.