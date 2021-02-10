Анонсирован дорогой Honor V40 Light Luxury Edition

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В Китае представили Honor V40 Light Luxury Edition на базе Dimensity 800U по цене от $460

Бывшая «дочка» Huawei провела запуск модели — Honor V40 Light Luxury Edition. Судя по всему, новинка ориентирована на рынок Китая и, увы, не является мощным заявлением за свою цену. Продажи смартфона стартуют 26 марта и в своем базовом исполнении с 8/128 Гб он будет стоить $460, а старшую версию с 8/256 Гб оценили в $506. О перспективах появления Honor V40 Light Luxury Edition на глобальном рынке ничего неизвестно.

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Honor V40 Light Luxury Edition обладает OLED-экраном диагональю 6,57 дюйма разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и функцией Always-on Display. Внутри корпуса толщиной 7,64 мм при весе 169 грамм скрывается восьмиядерный процессор Dimensity 800U с графикой Mali-G57 MC3 и аккумуляторная батарея емкостью 3800 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой.

Работает Honor V40 Light Luxury Edition под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой Magic UI 4.0. Спереди установлена фронтальная камера на 32-мегапикселя и на задней панели предлагается четырехкомпонентная камера 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макромодуль).

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Источник: gizmochina