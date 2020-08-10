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Апдейт Oxygen OS 10.5.4 приходит на OnePlus Nord

10.08.2020 966 0

Есть немало производителей, которые любят бежать впереди паровоза. Так, например, уже стало традицией, что Xiaomi выпускает продукт с «сырой» прошивкой и по мере обнаружения тех или иных багов дорабатывает ее. Похоже, что по этому же пути пошла и OnePlus в случае с Nord. Это заметно по тому количеству обновлений, которые компания выпустила с момента выхода смартфона.

 

Апдейт Oxygen OS 10.5.4 приходит на OnePlus Nord – фото 1

 

OnePlus выкатила обновленную сборку Oxygen OS 10.5.4. Это уже четвертый по счету апдейт, начиная с 21 июля, когда состоялась премьера OnePlus Nord.  Так, первое обновление Oxygen OS 10.5.1 вышло всего через день после анонса смартфона. Тогда разработчики уделили внимание стабильности и корректности работы камеры. Через несколько дней вышла сборка Oxygen OS 10.5.2, а в начале августа выкатили третье по счету обновление для OnePlus Nord.

 

Апдейт Oxygen OS 10.5.4 приходит на OnePlus Nord – фото 2

 

И вот, начиная с сегодняшнего дня, компания начала распространять уже четвертый по счету апдейт, который увеличивает скорость запуска приложения «Галерея», устраняет проблему с воспроизведением музыки в фоновом режиме при работе с селфи-камерой, улучшает качество видеозвонка, точность цветопередачи и баланс белого при создании автопортретов в условиях плохого внешнего освещения. Не забыли улучшить цветопередачу при макросъемке.

 

Источник: oneplus

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.08.2020

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Апдейт Oxygen OS 10.5.4 приходит на OnePlus Nord