Poco готовит ответ OnePlus Nord

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Многие профильные издания в свое время не обошли стороной бренд Poco и его первенца Pocophone F1. В нем компания взяла самый крутой на тот момент процессор добавила к нему комплектующих из середнячков и дешевых моделей. Как итог — появился единственный в своем роде и безальтернативный вариант недорого смартфона с флагманским «сердцем».

Сама концепция построения такого «бюджетного флагмана» многим пришлась по душе. Народ требовал продолжения «банкета». А что в итоге получилось? Что предлагает сегодня Poco? Суббренд превратили в филиал другой «дочки» — Redmi. Компания штампует смартфоны, которые внешне и технически полностью повторяют модели Redmi и только шильдик Poco выдает принадлежность устройств этой марке.

Реальная угроза или бравада?

Но, возможно, в будущем Poco все же представит смартфон, отличный от всего того, что есть в модельном ряду Redmi. А раздражителем и «волшебным пенделем» мог стать OnePlus Nord. На своей странице в Twitter один из руководителей суббренда Xiaomi опубликовал пост: «OnePlus Nord или .... ждать новый POCO?»

Похоже, что он намекает на то, что компания готовит к анонсу какой-то смартфон, который станет конкурентом OnePlus Nord. Но при этом нет никаких подробностей о характеристиках и имени новинки. Будет ли она по-настоящему новым устройством?

Прогноз

С оглядкой на стратегию компании в нынешнем году, в это верится с трудом. Ярко выраженная склонность устраивать только ребрендинг смартфонов Redmi, может проявиться и здесь. Рискнем предположить, что как альтернативу OnePlus Nord в Индии выставят Redmi Note 10, который имеет все шансы стать переименованной версией Redmi 10X 5G. Напомним, что Redmi 10X 5G был представлен в мае нынешнего года в Китае и базируется на Dimensity 820, который по своей производительности обходит Kirin 985, Kirin 820 и Snapdragon 765G.

Источник: twitter

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