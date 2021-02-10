Apple AirPods 3 засветился на фотографиях

611

Apple AirPods 3 попал в объектив камеры и дизайн у них приятный

Уже скоро исполнится два года с момента выхода беспроводных наушников Apple AirPods 2 и компания готовится показать преемника — AirPods 3. Представить новое поколение AirPods могут уже 23 марта, когда ждут презентацию концерна из Купертино. Не исключено, что вместе с ними дебютируют наушники AirPods Pro следующего поколения и планшет iPad mini.

Читать также: Apple хотят засудить за несправедливую гарантийную политику

﻿

Приближение анонса AirPods 3 сказывается на активности инсайдеров, которые рыщут информацию о новинке. И LeaksApplePro удалось практически невозможное — он раздобыл производственный экземпляр AirPods 3 с зарядным чехлом. Фотографиями его он и поделился с широкой аудиторией.

Они дают понимание, что AirPods 3 преобразятся внешне. На смену длинным «ножкам» придут короткие, что добавит им сходства с AirPods Pro. Почти наверняка в комплекте будут идти сменные амбушюры и прокачают автономность работы. А вот поддержку режима прозрачности и активного шупомоподавления наушники могут и не получить.

Читать также: Apple начала информировать о ремонтопригодности своих устройств﻿

Apple идет на эксперимент и рискует породить «каннибализм», выпустив две пары наушников, которые получили аналогичный дизайн, но с отличиями по функционалу. Навскидку единственным преимуществом AirPods Pro может стать активное шумоподавление и насколько присутствие этой фичи станет определяющим для пользователей, большой вопрос. Многие предпочтут гарнитуру с пассивным шумоподавлением, но по меньшей цене. Посмотрим, чем в итоге закончится очередная авантюрная идея Apple.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: twitter