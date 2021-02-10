Apple хотят засудить за несправедливую гарантийную политику

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Коллективный иск по поводу этой проблемы был подан еще в 2016 году, но только теперь суд назначил его к рассмотрению. По данным юристов компании Hagens Berman Sobol Shapiro, которая и инициировала судебное разбирательство, в августе нынешнего года состоится слушание этого дела. Суть претензий пользователей — в рамках гарантийных обязательств Apple меняет поломанные аппараты не на новые гаджеты, а на восстановленные (Refurbished).

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Интересно, что в правилах гарантийного ремонта концерна из Купертино сказано, что при обслуживании устройств клиентов он вправе использовать как новые, так и отремонтированные компоненты или аппараты, эквивалентные новым по надежности и производительности. Истцы в свою очередь убеждены, что восстановленные или отремонтированные аппараты вовсе не идентичны новым по надежности и производительности. По их мнению, это не равноценная замена, поэтому требуют от Apple компенсации убытков.

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Среди истцов граждане США, которые приобрели расширенную гарантию AppleCare+ или AppleCare Protection Plan для iPad или iPhone после 20 июля 2о012 года. Все они получили от Apple восстановленные устройства, а не новые взаимен вышедшим из строя. Естественно, что концерн из Купертино отрицает все обвинения и считает, что ни о каком неравноценном обмене не может идти и речи. А также предлагает внимательнее читать правила гарантийной политики компании.

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Источник: macrumos