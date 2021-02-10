Apple хочет остановить торговлю слухами и появление утечек. Но стоит ли?

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Apple угрожает блогерам и журналистам, они должны прекратить сливать инфу

Разработка продуктов Apple ведется в обстановке строжайшей секретности. Нужно отдать должное тому, что она предпринимает усилия для сохранения в тайне информации о новинках. Но, увы или к счастью, полностью исключить слухи и утечки, не получается. Мы регулярно получаем «сливы» от различных источников. Чтобы обеспечить должную негласность, Apple в конце марта объявила, что «идет войной» на инсайдеров, которые работают на фабриках, где изготавливаются комплектующие и собираются продукты компании.

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Теперь она взялась за журналистов и блогеров. Так, на прошлой неделе юристы компании разослали письма тем, кто замечен за разглашением конфиденциальной информации. Среди них оказался дизайнер ConceptCreator, который совместно с Джоном Проссером создал и выложил изображения, демонстрирующие дизайн будущих iMac и AirTag.

В поле зрения юристов концерна из Купертино попал и китайский информатор Канг, от которого также потребовали прекратить публиковать конфиденциальную информацию, касающуюся еще неанонсированных продуктов компании. А также он него потребовали удалить уже опубликованные ранее сведения.

Ряд экспертов говорят о том, что попытка компании предотвратить утечки в будущем, не самая удачная идея. Apple слишком переоценивает ущерб, который могут причинить сливы. Перекрыв канал их распространения, компания лишь получит небольшую фору над конкурентами, которые не будут осведомлены о новых ее устройствах до их выхода. Но никто не отменял промышленный шпионаж и того факта, что конкуренты достаточно быстро смогут взять на вооружение те идеи, которые реализует Apple.

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А вот выигрыш неоценим. Вокруг компании царит постоянный информационный шум, именно утечки удерживают высокий градус интереса как к Apple, так и ее продуктам. У компании огромная армия фанатов, которые хотят знать, что будет завтра. Еще до релиза новинок у них формируется желание обладать ими. И им плевать, что те же новые iPhone не уникальны. Все чаще по ряду позиций они уступают Android-смартфонам. Вся топорность и тот факт, что компания топчется на месте, глушится информационным и маркетинговым шумом. А это деньги, которые потребители отдают за «яблочные» устройства.

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Источник: appletrack﻿