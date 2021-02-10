Нельзя взломать iPhone? Пфф. В Бразилии это поставили на поток

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Нашлась группа хакеров, которые доказали, что обойти систему защиты iPhone можно

Мы наслышаны о том, как сложно живется американским спецслужбам, которым приходится туго со взломом iPhone. Им приходится содержать целые комплексы и лаборатории, специализирующиеся на взломе смартфонов. А когда все средства для разблокировки iPhone исчерпаны, они начинают взывать к Apple с требованием содействовать им в получении доступа к информации на мобильнике, чтобы найти и наказать преступника. Apple же непреклонна, она стоит на страже конфиденциальности.

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Но, оказывается, в Бразилии есть умельцы, которые нашли «подход» в iPhone и взламывают их пачками. Там действует целая преступная группировка, которая похищает «яблочные» смартфоны, но не с целью перепродажи или разборки на запасные части. Их интересуют банковские приложения и доступ к счету клиента. Думаю, не надо говорить о том, что деньги со счетов снимают и они попадают в руки злоумышленников.

Сама процедура воровства iPhone банальна и избита — преступник замечает беспечного пользователя, который держит в руке смартфон и вырывает его. А помогает ему в этом велосипед, на котором он быстро приближается к жертве и также быстро удаляется.

Что ж получается? Бразильским хакерам удается успешно обходить систему защиты iPhone. Как они это делают, остается загадкой. Возможно, они используют методику подбора паролей. После взлома iPhone им еще необходимо получить доступ к банковскому приложению, и тут они тоже преуспели.

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Правоохранители говорят о том, что в Бразилии действует целая преступная группировка, который наладила бизнес на широкую ногу. Это уже конвейер, кража iPhone поставлена на поток. Данный вид преступной деятельности не был бы возможен, обеспечь Apple действительно высокий уровень безопасности на своих смартфонах, позволяющий гарантировать невозможность их взлома.

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Источник: folha.uol.com﻿