Apple M2 Ultra протестировали в Geekbench, стоит ли Intel и AMD нервничать?

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Intel и AMD пора двигаться, потому что решения на ARM вытеснят их с рынка

На сайте Geekbench появились первые результаты бенчмарка для нового чипа Apple M2 Ultra, позволяющие более детально рассмотреть улучшение производительности ЦБ. Высококлассный чип будет доступен в новых моделях Mac Studio и Mac Pro, которые можно приобрести уже на следующей неделе.



На данный момент есть определенные расхождения в результатах, но Mac с чипом M2 Ultra имеет одноядерные и многоядерные оценки примерно до 2000 и 28000 соответственно. Как и ожидалось, эти оценки подтверждают, что чип M2 Ultra обеспечивает на 20% большую производительность процессора по сравнению с чипом M1 Ultra.

Для понимания уровня мощности на фоне конкурентов из лагеря x86 решений ниже мы приведем результаты топового процессора от Intel Core i9-13900K и от AMD Ryzen 9 7950X

Результаты очень схожи и можно констатировать тот факт, что Apple догнала лидеров рынка всего за несколько лет.

Интересно, что тесты проходила модель с впечатляющим объемом оперативной памяти в 192 ГБ, такого объема хватит точно для любых рабочих задач на годы вперед.

Что еще интереснее, результаты показывают, что общая производительность процессора нового Mac Pro должна быть примерно вдвое выше, чем самый быстрый Mac Pro на базе Intel с 28-ядерным процессором Xeon W.

Этот результат еще более впечатляющий, учитывая, что цена на новый Mac Pro начинается от 6999 долларов США, тогда как стоимость модели с 28-ядерным процессором Intel стартует от 12 999 долларов США, то есть почти вдвое дороже.

В ходе своего выступления на WWDC Apple заявила, что новый Mac Pro втрое быстрее модели на базе Intel, но это касается только выбранных «реальных профессиональных рабочих процессов, таких как перекодирование видео и 3D-моделирование».

Основной причиной для рассмотрения Mac Pro вместо Mac Studio является шесть доступных слотов PCIe расширения для настольного ПК. В противном случае клиентам следует рассмотреть Mac Studio, поскольку его можно приобрести в комплектации с M2 Ultra на $3000 дешевле, чем Mac Pro.

Новые Mac Studio и Mac Pro уже доступны для заказа. Покупатели начнут получать первые заказы во вторник, 13 июня.

Если с гарнитурой у компании, к сожалению, не все так хорошо, как хотелось бы, то с компьютерами она точно двигается в правильном направлении, такие результаты поражают и позиции на рынке компьютеров у компании значительно усилятся после этого релиза.

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Источник: macrumors