Apple может столкнуться с масштабным антимонопольным иском в США – что теперь заставят разрешить?

42

iPhone станет еще более открытым?

Минюст США находится на завершающей стадии антимонопольного расследования по Apple, которое может привести к масштабному иску уже в первой половине 2024 года.

Расследование охватывает широкий круг вопросов - от работы Apple Watch исключительно с iPhone до ограничения конкурентов в сервисах типа iMessage и Apple Pay.

Также изучается, не ограничивает ли Apple сторонние приложения и услуги в пользу своих продуктов. Регуляторы опросили конкурентов Apple и банки, желающие получить доступ к NFC на iPhone.

Пока что окончательное решение об иске не принято. Однако его представление может привести к многолетнему юридическому сражению для Apple, как в случае с Meta, Google и Amazon.

Хотя в ЕС компания уже вынуждена идти на уступки регуляторам, в США пока избегала антимонопольных исков. Но новый потенциальный иск является плюсом для конечных покупателей – потому что компании придется открыть свои сервисы в пользу конкурентов, что заставит компанию предлагать лучшие условия конечному покупателю.

Источник - nytimes