Apple посылает приглашение на презентацию новых iPhone журналистам

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12 сентября ваш iPhone 14 pro max станет устаревшим

Компания Apple разослала приглашение на свое ежегодное мероприятие, где традиционно презентуются новые iPhone. Событие состоится 12 сентября в 20:00 по киевскому времени в штаб-квартире Apple в Купертино, Калифорния.

Хотя в приглашении напрямую не указаны анонсированные устройства, всем и так понятно, что Apple представит линейку iPhone 15. В этом году прогнозируется 4 модели: базовые iPhone 15 и 15 Plus, а также флагманы iPhone 15 Pro и Pro Max.

Ожидается, что новая линейка iPhone будет включать четыре модели: стандартный 6,1-дюймовый iPhone 15 и более 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus, а также их премиальные аналоги – iPhone 15 Pro и Pro Max с аналогичными размерами экрана. Все эти модели будут иметь Dynamic Island и порт USB-C, который заменит устаревший порт Lightning.

По слухам, в iPhone 15 Pro Max (который может быть переименован в Ultra) впервые появится 10-кратный оптический зум. Также флагманы получат физическую кнопку действий вместо переключателя режимов, процессор Apple A17, порты USB-C и другие обновления. Однако большинство фич, как всегда, получит Pro модель, которая по слухам в этом году подорожает по меньшей мере на сотню долларов.

Кроме новых iPhone, ожидается анонс смарт-часов Apple Watch Series 9 и обновленной версии Apple Watch Ultra. О других гаджетах пока неизвестно, однако слухи ходят об обновлении iMac, до сих пор работающих на младшей версии Apple M1 и не обновлявшихся уже несколько лет.

После презентации 12 сентября Apple откроет предзаказ на новые устройства. Релиз iPhone 15 и Apple Watch Series 9 прогнозируется на 23 сентября.

Презентация новых iPhone является одним из важнейших событий года для всего технорынка, поскольку все бренды так или иначе наблюдают за гигантом из купертино, а для рядовых пользователей это событие после которого обычно обновляют смартфоны.



Источник: macrumors