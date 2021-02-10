Apple посылает приглашение на презентацию новых iPhone журналистам
12 сентября ваш iPhone 14 pro max станет устаревшим
Компания Apple разослала приглашение на свое ежегодное мероприятие, где традиционно презентуются новые iPhone. Событие состоится 12 сентября в 20:00 по киевскому времени в штаб-квартире Apple в Купертино, Калифорния.
Хотя в приглашении напрямую не указаны анонсированные устройства, всем и так понятно, что Apple представит линейку iPhone 15. В этом году прогнозируется 4 модели: базовые iPhone 15 и 15 Plus, а также флагманы iPhone 15 Pro и Pro Max.
Ожидается, что новая линейка iPhone будет включать четыре модели: стандартный 6,1-дюймовый iPhone 15 и более 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus, а также их премиальные аналоги – iPhone 15 Pro и Pro Max с аналогичными размерами экрана. Все эти модели будут иметь Dynamic Island и порт USB-C, который заменит устаревший порт Lightning.
По слухам, в iPhone 15 Pro Max (который может быть переименован в Ultra) впервые появится 10-кратный оптический зум. Также флагманы получат физическую кнопку действий вместо переключателя режимов, процессор Apple A17, порты USB-C и другие обновления. Однако большинство фич, как всегда, получит Pro модель, которая по слухам в этом году подорожает по меньшей мере на сотню долларов.
Кроме новых iPhone, ожидается анонс смарт-часов Apple Watch Series 9 и обновленной версии Apple Watch Ultra. О других гаджетах пока неизвестно, однако слухи ходят об обновлении iMac, до сих пор работающих на младшей версии Apple M1 и не обновлявшихся уже несколько лет.
После презентации 12 сентября Apple откроет предзаказ на новые устройства. Релиз iPhone 15 и Apple Watch Series 9 прогнозируется на 23 сентября.
Презентация новых iPhone является одним из важнейших событий года для всего технорынка, поскольку все бренды так или иначе наблюдают за гигантом из купертино, а для рядовых пользователей это событие после которого обычно обновляют смартфоны.
Источник: macrumors