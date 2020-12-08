Google запустит Stadia в 7 новых странах – России и Украины в списке все еще нет

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Под выпуск возможного мега-хита CyberPunk 2077 Google решила расширить зону поддержки своего проекта Stadia.

Сервис облачного гейминга от Google, Stadia, стал доступен для пользования уже больше года назад и уже тогда он обещал перевернуть наше представление о гейминге как таковом. Компания обещала отличную производительность на любом устройстве: от смартфона до старого ноутбука и телевизора на Android TV. Однако, как часто бывает, развитие новой технологии пошло не так быстро, как того хотелось бы.

Так, Stadia до сих пор работает нестабильно, да и представлена далеко не везде. Но второй недостаток Google решила потихоньку закрывать.

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Компания объявила, что в течение ближайших 24 часов Stadia будет доступна в восьми новых европейских странах. В список стран входят Австрия, Чехия, Венгрия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия и Швейцария.

Как и прежде, стоимость услуги Stadia Pro составляет 9,99 евро в месяц, при этом первый месяц пользования услугой бесплатный. Это не включает в себя стоимость игр, таких как Cyberpunk 2077, выходящих 10 декабря, которые все еще нужно приобретать отдельно.

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До тех пор, пока вы остаетесь абонентом услуги, вы будете иметь доступ к играм. У вас также будет доступ к библиотеке бесплатных игр, включая Destiny 2 и эксклюзивную Stadia Bomberman R Online.

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Источник: Google Blog



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