Apple держит марку: iPhone 12 постоянно теряют 4G- и 5G-соединение

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Новые iPhone 12, к большому сожалению Apple, постоянно теряют мобильный интернет.

Не так давно компания Apple выпустила новую линейку iPhone 12. Одним из самых заметных изменений в новых устройствах стало появление возможности подключения к Сетям 5G. Однако некоторые пользователи сообщают о проблемах, связанных с невозможностью подключения как к 5G, так и к LTE, особенно во время вождения или прогулок.

Трудно сказать, насколько распространена эта проблема, но, как сообщается, более 500 пользователей на форумах Apple жаловались на эту проблему. Стоит отметить, что несколько пользователей описывают проблему примерно одинаково: по их мнению, смартфоны не могут адекватно переключаться между несколькими источниками связи.

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Один пользователь сообщает, что после получения iPhone 12 Pro и его активации, он отправился в долгую дорогу. Когда он прибыл в пункт назначения, его iPhone 12 Pro не мог подключиться к Сети и показал сообщение, в котором говорилось, что его iPhone так и не был активирован. Чтобы снова активировать устройство, ему пришлось включить и выключить режим полета.

Пользователю пришлось сбросить сетевые настройки, а затем полностью сбросить iPhone до начального состояния, но проблема вновь появилась. После этого он сообщил, что обратился к техподдержке Apple. Специалистам пришлось провести удаленную установку профиля связи, но и это тоже не помогло.

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Самая большая проблема состоит в том, что потеря соединения проявляется у нескольких операторов, то есть перед нами может быть аппаратная ошибка, которую не получится решить обычным обновлением. Посмотрим, как будет вести себя Apple.

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Источник: 9to5Mac



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