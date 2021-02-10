Apple обновит все аксессуары до USB-C, а также выпустит соединяемые между собой батареи MagSafe, заряжающие несколько устройств – Марк Гурман

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Apple﻿ MagSafe﻿ будут сочетаться между собой через USB-C﻿

В эфире подкаста MacRumors Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple планирует полностью перейти на USB-C в своей экосистеме аксессуаров до следующего года, вероятно, включая и обновление аккумуляторной батареи MagSafe. Очевидно, что переход будет достаточно быстрым, как переход на разъем Lightning в 2012 году.



«Им нужно будет создать новый ‌MagSafe‌ Duo с USB-C, Apple безусловно может обновить аккумулятор ‌MagSafe‌. Не совсем понятно, будут ли представлены эти обновленные аксессуары на мероприятии Wonderlust во вторник, 12 сентября, но распространение изображений подделок новых MagSafe в Китае может намекать на то, что Apple готовится выпустить их на следующей неделе.



Кроме того, Гурман объяснил, что новый аккумулятор MagSafe Battery Pack находится в разработке, но еще не готов к представлению. Аккумуляторная батарея следующего поколения подразумевает новую концепцию, которая позволяет пользователям «соединять шлейфом» несколько батарей вместе, а также заряжать от батареи несколько устройств﻿. Предполагается, что можно будет заряжать одновременно два iPhone, размещая их с обеих сторон от аккумуляторной батареи.