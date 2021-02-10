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Apple отзовет iPad mini 6. Сотрудник компании не удивится такому ходу

06.10.2021 190 1

У iPad mini 6 выявлена еще одна проблема и более серьезная

Когда Apple представила iPad mini 6, то для многих он показался крутым и лучшим планшетом на рынке. У него было все, чтобы стать успешным, и пользователи отдали бы предпочтение ему при выборе нового планшетного ПК. Но первые отзывы пользователей всерьез озадачили. Многие начали жаловаться на эффект «желе» при скроллинге, когда планшет находится в вертикальном положении.

 

 

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Сама Apple не считает это недостатком. Она заявляет, что такое поведение экрана норма. Интересно, как компания объяснит новую проблему, которую выявили обладатели iPad mini 6. Речь идет о появлении искажений картинки и обесцвечивании при прикосновении к дисплею в портретной ориентации. Особенно ярко проблема проявляется тогда, когда активирована темная тема. Месторасположение искажений удивительным образом совпадает с тем, как размещены внутри корпуса выступающие элементы плат. Этот факт заставляет строить предположение, что, вероятно, имеет место производственный брак.  

 

Apple отзовет iPad mini 6. Сотрудник компании не удивится такому ходу – фото 1

 

Apple отзовет iPad mini 6. Сотрудник компании не удивится такому ходу – фото 2

 

Любопытно, что есть те, кто заявляет, что «снаряд дважды попал в одну воронку». Так, обменяв проблемный iPad mini 6, пользователь вновь обнаружил аналогичные странности с искажением изображения на экране. Естественно, что он вновь отправился в магазин, чтобы заменить дефектный планшет. В разговоре с ним, сотрудник Apple Retail заявил, что он совсем не удивится, если Apple примет решение отозвать iPad mini 6.

 

 

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На данный момент нет понимания, насколько проблема является распространенной. Опять же личное мнение сотрудника магазина вовсе не означает, что оно совпадет с мнением самой Apple и та действительно пойдет на такой шаг. Но его реакция может означать то, что жалоб на iPad mini 6 он слышит немало, пользователи не раз обращались с ними в магазин.

 

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Источник: 9to5mac

Apple iPad mini 6
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.10.2021

Комментарии

Максим Аведенко 0
бракоделы, спишут все на сборщика фоксконн
06.10.2021 11:37

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Apple отзовет iPad mini 6. Сотрудник компании не удивится такому ходу