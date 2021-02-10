Apple планирует принимать платежи в Bitcoin? Есть такие намеки...

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Революция от Apple - поддержка платежей в биткойнах

Ежегодная конференция Bitcoin 2022 в Майами должна пройти уже через неделю, с 6 по 9 апреля. По слухам, на этом мероприятии Джек Маллерс, генеральный директор Strike, и Apple могут сделать очень громкое совместное заявление, которое перевернёт рынок.







В прошлом году президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о том, что его страна будет принимать биткойн в качестве законного платёжного средства наряду с долларом США.



Ожидается, что в этом году в системе Apple Pay появится поддержка платежей в биткойнах через кошелёк Strike на базе сети Lightning Bitcoin, что позволит пользователям устройств Apple совершать платежи в криптовалюте.Стоит отметить, что с 13 марта биткойн стабильно растет, за пол месяца рост составил более 25%, с 37 до 48 тысяч долларов.﻿

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