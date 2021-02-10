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Apple планирует выпустить 12,9-дюймовый iPad Air уже в марте! Именно его нам не хватало!

22.01.2024 30 0

Ого какое обновление!

Согласно утечкам, iPad Pro Air от Apple может получить обновление дизайна. Нам показали свежие рендеры устройства. Он займет концепцию дизайна предшественников, но получит больший дисплей в 12,9”, как у iPad Pro.

 

iPad Air

 

Но рано радуетесь, потому что iPad Air будет достаточно толстые рамки, что, конечно, не является большой проблемой.

 

Кроме экрана, еще одно большое изменение находится сзади. Новая модель может заменить свою одинарную круглую камеру на более длинную, в форме таблетки, подобную той, что мы видели в iPhone X и XS.

 

iPad Air

 

Такой "подарок" от Apple может быть в связи с переходом компании на OLED-панели у старших iPad Pro.

 

Последующие предположения предполагают, что следующий iPad Air может быть оснащен чипом M2, являющимся обновлением текущего M1. Производство, по слухам, начнется в начале 2024 года, а запуск может состояться в марте.

 

iPad Air 2022

 

Напомним, что последний iPad Air был выпущен в 2022 году. Интересно, что 2023 стал первым годом, когда Apple не выпустила нового планшета. Итак, есть предположение, что в 2024 году Apple может обновить всю линейку iPad.

 

iPad Air 2022 оснащен 10,9-дюймовым жидкокристаллическим IPS-дисплеем Liquid Retina с яркостью 500 нит. Он работает на процессоре M1 и имеет до 256 ГБ памяти. Кстати, памяти могли бы завезти больше.

 

В общем идея 12,9-дюймового планшета очень удачная, подобные девайсы часто берут разнообразные создатели, а iPad Air является хорошим стартом для начинающего, потому что предоставляет крутое полотно для творчества.

 

Источник: 91mobiles

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 22.01.2024
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Apple планирует выпустить 12,9-дюймовый iPad Air уже в марте! Именно его нам не хватало!