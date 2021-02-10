OLED-панели для будущих iPad Pro уже запустили в производство! Ожидать презентацию в марте?

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Уже на старте!

Стало известно, что производство OLED-панелей для будущих iPad Pro стартовало, что свидетельствует о быстром запуске новых планшетов от Apple. Как говорится в отчете The Elec , производством занимаются Samsung Display и LG Display.

Последний отчет из Кореи утверждает, что LG уже производит OLED-дисплеи для следующего поколения Apple iPad Pro. LG не является единственным поставщиком OLED-панелей, так что ожидается, что Samsung Display также начнет производство OLED-панелей для этих iPad Pro позже на этой неделе. В свежем отчете добавляется, что LG Display сосредоточится на 13-дюймовых OLED-панелях, а Samsung Display будет в основном производить 11-дюймовые варианты.

С другой стороны, ранее аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что ожидает запуск новых моделей iPad Pro во втором квартале 2024 года, который продлится с апреля по июнь. Тогда для чего Apple так спешит? Возможно, запуски произойдет гораздо раньше. Но отчет Bloomberg показывает, что новые модели iPad Pro могут быть анонсированы на мартовском мероприятии вместе с новым iPad Air, который впервые будет доступен в двух размерах. И это логическое развитие событий, учитывая, что уже сейчас началось производство OLED-панелей для iPad Pro.

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Помимо этого планшеты будут оснащены процессором Apple M3, что еще больше может повлиять на цену. Другие сведения об устройствах неизвестны, нам остается только ждать…

Источник: macrumors