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Apple планирует внедрить технологию Face ID в свои MacBook: недавно был получен патент

16.08.2023 48 0

Сможет ли Apple?

Apple получила второй патент по способу внедрения MacBook Face ID. Внедрение таких технологий рассчитано на безопасность пользователей и доступ к данным. Пока неизвестно сможет ли компания внедрить Face ID на свои ноутбуки, ведь крышка лэптопа достаточно тонкая и это означает, что сам модуль сканера лица нужно будет делать тоньше.

 

macbook

 

Поэтому компания уже занимается решением данной проблемы и предлагает применять модуль распознавания света, состоящий из светового проектора и датчика, способного обнаруживать свет, отраженный, например, от лица. Система была бы скрыта в выемке ноутбука. Помимо распознавания и аутентификации пользователей Apple также утверждает, что технологию можно использовать для улавливания выражений лица и эмоций.

 

macbook

 

Ранее, в 2021 году, вице-президент Apple по маркетингу Mac и iPad Том Богер ответил на вопрос, почему ноутбуки Apple не имеют сканера Face ID и объяснил, что сканер Touch ID более логичен для лэптопа, ведь руки пользователя всегда находятся на клавиатуре.

 

И теперь возникает вопрос, насколько откровенно ответил Том Богер, ведь для ноутбуков необходима вариативность и различные системы защиты и, пожалуй, еще тогда они думали о внедрении модуля Face ID.

 

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Источник: 9to5mac

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 16.08.2023
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Apple планирует внедрить технологию Face ID в свои MacBook: недавно был получен патент