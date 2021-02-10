Apple усилит исследование искусственного интеллекта с помощью новых работников и инвестиций
Интересно, что из этого выйдет
Apple планирует нанять больше сотрудников для работы над искусственным интеллектом, заявил сегодня генеральный директор Тим Кук.
Кук подтвердил, что Apple активно исследует генеративную технологию искусственного интеллекта и сказал, что ожидает увеличения инвестиций Apple в Великобританию и искусственного интеллекта. Он также подчеркнул, что искусственный интеллект уже стоит за несколькими функциями на устройствах Apple, такими как обнаружение падения, обнаружение аварии и интеллектуальное автоисправление iOS 17.
Считается, что сейчас Apple тратит миллионы долларов каждый день на исследование разговорного искусственного интеллекта. Сообщается, что компания работает над инструментом чат-бота, который некоторые инженеры назвали Apple GPT, чтобы конкурировать с ChatGPT OpenAI.
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Источник: BBC