Apple усилит исследование искусственного интеллекта с помощью новых работников и инвестиций

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Интересно, что из этого выйдет

Apple планирует нанять больше сотрудников для работы над искусственным интеллектом, заявил сегодня генеральный директор Тим Кук.

Кук подтвердил, что Apple активно исследует генеративную технологию искусственного интеллекта и сказал, что ожидает увеличения инвестиций Apple в Великобританию и искусственного интеллекта. Он также подчеркнул, что искусственный интеллект уже стоит за несколькими функциями на устройствах Apple, такими как обнаружение падения, обнаружение аварии и интеллектуальное автоисправление iOS 17.

Считается, что сейчас Apple тратит миллионы долларов каждый день на исследование разговорного искусственного интеллекта. Сообщается, что компания работает над инструментом чат-бота, который некоторые инженеры назвали Apple GPT, чтобы конкурировать с ChatGPT OpenAI.

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Источник: BBC