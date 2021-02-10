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Apple представит новые iMac и MacBook с процессором M3 сразу после iPhone 15

17.07.2023 75 0

Компания в последнее время очень щедра на анонсы

Недавно компания Apple представила новые мощные компьютеры на чипах M2 Max и M2 Ultra и уже сегодня авторитетный инсайдер Марк Гурман сообщил о дате релиза следующего поколения фирменных чипов от Apple M3. Выпуск моделей на новом чипе планируется в октябре уже после анонса линейки iPhone 15.

 

Apple представит новые iMac и MacBook с процессором M3 сразу после iPhone 15 – фото 1

 

Среди первых моделей на новом процессоре будут iMac, 13-дюймовый MacBook Air и MacBook Pro. Ожидается, что M3 получит столько же ядер, сколько было в M2: 24 процессорных ядра, до 76 графических ядер, и 32-ядерный нейронный двигатель. Однако они будут более производительными и энергоэффективными благодаря 3-нм техпроцессу, сейчас используется 5-нм.

 

Apple представит новые iMac и MacBook с процессором M3 сразу после iPhone 15 – фото 2

 

Учитывая, что и сейчас производительность и энергоэффективность ноутбуков от купертиновцев не вызывает претензий, то новое поколение будет просто настоящими монстрами и пропасть между макбуками и ноутбуками на Windows будет только расти.

 

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Источник: bloomberg

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 17.07.2023
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Apple представит новые iMac и MacBook с процессором M3 сразу после iPhone 15