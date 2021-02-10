Apple придется ответить перед Samsung за плохой спрос на iPhone 12 mini

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Apple может выплатить многомиллионную неустойку Samsung из-за низких продаж iPhone 12 mini

Apple и Samsung давние конкуренты, но и давние партнеры. Ни для кого не секрет, что южнокорейский гигант поставляет комплектующие для производства iPhone, а по части OLED‑дисплеев так и вовсе сумел посадить на «иглу» концерн из Купертино. С завидной регулярностью Apple стремится ослабить свою зависимость от Samsung и ищет альтернативных поставщиков. Но пока ей приходится нести «тяготы» и «лишения», а также долларом отвечать перед Samsung за низкие продажи iPhone.

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С завидной регулярностью мы слышим, что концерн из Купертино вынужден выплатить материальную компенсацию Samsung за приобретение меньшего количества AMOLED-панелей, чем было заказано. И этот год не должен стать исключением, а всему виной слабый спрос на компактный iPhone 12 mini.

Как известно, самый миниатюрный смартфон линейки IPhone 12 продается хуже своих собратьев и это заставило компанию сократить его объемы производства. Меньше производство — меньше комплектующих приобретается. Поговаривают, что «яблочный» гигант сократил закупку компонентов на 9%. Именно тот факт, что Apple не выкупит весь заказанный объем AMOLED-дисплеев, и может стать причиной выплаты компенсации Samsung.

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Известно, что Apple пытается оправдаться и договориться с южнокорейским гигантом. Сколько в итоге концерну из Купертино обойдется не выкуп всей партии дисплеев, остается только догадываться. В прошлом году сумма неустойки составила $1 млрд. Скорее всего, сторонам удастся найти компромисс в этом вопросе и Samsung пойдет на уступки, уменьшив сумму штрафа. А все для того, чтобы не потерять крупного заказчика.

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Источник: macrumors