Apple придумала, как контролировать приложения вне App Store в ЕС

91

МОНОПОЛИЯ ОСТАЕТСЯ

Компания Apple, вероятно, планирует взимать комиссионные с разработчиков за приложения, которые будут распространяться вне официального магазина приложений App Store в ЕС.

По информации издания The Wall Street Journal, несмотря на будущую возможность сайдлоудинга в ЕС, Apple будет взимать плату и проверять приложения, загруженные из альтернативных источников.

По предварительной информации, если такое будет, комиссия будет составлять 27% - так же, как в странах, где разрешено делать альтернативные методы оплаты.

Это противоречит антимонопольному законодательству ЕС, ведь Apple будет все равно контролировать софт и получать доходы от всех разработчиков. А инструмент для этого есть – в случае несоблюдения можно просто отозвать сертификат разработчика, и все программы от него в мгновение ока перестанут работать.

Вероятно, после марта ЕС выдвинет дополнительные требования к Apple. Ожидается, что Apple скоро объявит об обновлении iOS 17.4 с поддержкой сайдлоудинга в Европе. Однако, кажется, компания придумала как перехитрить законы. Увидим, «примет» ли такое ЕС, или взыскат дополнительный штраф с бренда.

Источник - wsj