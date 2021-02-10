Apple припозднилась с поддержкой 5G, но стремительно стала лидером

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Когда-то Samsung и Huawei были на первых ролях в сегменте 5G-смартфонов, теперь фавориты сменились

Читая пресс-релизы и отчеты различных аналитических компаний, постоянно натыкаешься на обсуждение того, что продажи 5G-смартфонов неуклонно растут. Не в последнюю очередь увеличение рынка мобильных устройств за последний год связывают с ростом популярности гаджетов с поддержкой сетей пятого поколения. Эту же тенденцию подметили и эксперты Strategy Analytics по результатам анализа рынка смартфонов за третий квартал нынешнего года.

Они пришли к выводу, что отгрузка 5G-смартфонов увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с ростом продаж выросла и выручка от их реализации — в три раза. Лидером в этом сегменте стала Apple. Причем она не только отгрузила больше всех iPhone с поддержкой сетей пятого поколения, но и больше всех заработала на этом.

На втором месте оказалась Xiaomi и все благодаря тому, что продвигает эту фишку не только во флагманах, но и моделях среднего класса. Третьей в сегменте 5G-смартфонов стала Samsung. Четвертое и пятое места достались Oppo и Vivo. Нельзя также не отметить активный рост поставок устройств Honor с поддержкой сетей пятого поколения. Компания вернулась в большую игру и активно отвоевывает утраченные позиции. Рост составил впечатляющие 194% и это лучший показатель среди всех компаний.

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Источник: technewsspace﻿