Apple проиграла Samsung битву за самый ключевой для себя рынок смартфонов

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В США по итогам третьего квартала Apple уступила титул компании номер один Samsung

Продажи серии iPhone 12 набирают обороты и Apple как никогда нужно, чтобы пользователи активнее приобретали ее смартфоны. Позиции компании на рынке США, считавшемся вотчиной концерна из Купертино, серьезно пошатнулись и впервые за последние три года она проиграла в битве за него Samsung.

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Отчет аналитиков Strategy Analytics за третий квартал нынешнего года показывает, что Samsung стала компанией номер один в США и контролирует 33,7% рынка. Южнокорейский гигант смог обойти Apple, которая оказалась на второй позиции табеля рангов с результатом 30,2%. Бронзу взяла LG, на устройства которой пришлось 14,7% доли рынка.

Правда, аналитики уже прогнозируют что период лидерства Samsung продлится недолго. Apple сможет вернуть утраченные позиции по итогам четвертого квартала нынешнего года, ведь именно на этот период пришелся старт продаж новой линейки iPhone 12.

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А вот в первом квартале следующего года гонка за рынок США вновь обострится, ведь уже в январе Samsung может представить флагманское семейство Galaxy S21, способное дать бой айфонам не только в США, но и на глобальном рынке. В отсутствии Huawei, флагманские продукты Samsung будут лишены серьезной конкуренции в лагере Android и это может сыграть на руку их популярности. По крайней мере, на первых порах.

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Источник: androidauthority