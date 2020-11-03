Apple представят новые компьютеры на собственных процессорах 10 ноября

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Apple готовят очередную презентацию 10 ноября, где должны быть показаны новые «Маки».

Apple запланировала еще одно мероприятие на 10 ноября – совсем скоро. На этом мероприятии мы можем ожидать первые компьютеры Mac на собственной архитектуре от Apple.

Известный аналитик Минг-Чи Куо уже говорил о том, что первым Mac на архитектуре ARM будет 13-дюймовый MacBook Pro. Apple уже заявила, что Apple Silicon обеспечит лучшую в отрасли производительность и новые технологии, например, передовое управление питанием для максимальной производительности и работы от аккумулятора.

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Также будет добавлена поддержка технологии Secure Enclave для лучшей в своем классе безопасности. Еще Apple обещает высокую производительность GPU, которой будут помогать нейронные ускорители и технология машинного обучения.

В предыдущих данных от Bloomberg сообщалось, что первые чипы Apple ARM будут оснащены 12-ядерным процессором, основанным на архитектуре A14X. Ожидается, что они будут превосходить аналоги от Intel как по производительности, так и по быстродействию процессора и графического процессора, а также по оптимальному времени работы от батареи.

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По слухам, Apple, в рамках готовящейся презентации, может представить и другие продукты, так что мы можем ожидать AirPods Studio – долгожданные накладные наушники. Возможно, нас ждет появление и следующего поколения AirPods, правда, по другим слухам, их презентация может состояться только в следующем году.

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Источник: Gizmochina



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