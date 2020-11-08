Samsung Galaxy S21 Ultra: новые подробности о камере и дисплей как у OnePlus 8 Pro

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Samsung Galaxy S21 Ultra предложит 120 Гц при разрешении QuadHD+ и датчик на 108 Мп

Судя по тому, что количество слухов и утечек, касающихся Samsung Galaxy S21 в последнее время возросло, релиз приближается и может действительно состояться раньше обычного срока. Есть вероятность, что новинки не смогут особо удивить фанатов и новшеств на фоне предшественников будет немного.

Отчасти эти опасения подтвердил известный инсайдер Ice Universe, заявивший, что в плане камер Galaxy S21 Ultra не станет большим шагом вперед. По его информации, смартфон вновь получит в качестве главного в основной четверной камере датчик на 108 Мп. Но это будет новый сенсор ISOCELL Bright HM3, где размер каждого пикселя составит 0,08 мкм. Сказано также, что от установки ToF-модуля было решено отказаться.

Каким датчикам изображения помимо 108 Мп отдадут предпочтение, информации нет. Но скептики уже говорят о том, что в плане фотовозможностей Galaxy S21 Ultra не будет на голову выше предшественника. Случится небольшое улучшение, но не более того. Революций и прорыва ждать не стоит.

Также пришло сообщение, что Galaxy S21 Ultra получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, но в отличие от Galaxy S20 Ultra он будет выдавать повышенную герцовку и на разрешении QuadHD+. Из прочих характеристик этой модели можно назвать чип Snapdragon 875 и Exynos 2100 (или Exynos 1080), аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой и новый фирменный интерфейс One UI 3.0 на базе Android 11. Поговаривают также о появлении поддержки стилуса S Pen.

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Источник: twitter