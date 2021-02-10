Apple проверяет корреспонденцию. Тотальная слежка?

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Начиная с 2019 года Apple проверяет почту на предмет детской порнографии

Не так давно стало известно, что Apple намерена проверять фоточки на предмет изображения насилия над детьми. Это вызвало громкий резонанс и неоднозначную реакцию в сети. Нашлось немало тех, кто усмотрел в этом шаге компании попирание конфиденциальности пользователей. Кто знает, куда еще захочет заглянуть зоркий глаз компании и где гарантия, что искусственный интеллект сможет корректно распознать содержимое снимков?

Фишка в том, что Apple не сейчас решила взять под контроль информацию пользователей. Оказалось, что с 2019 года компания проверяет почту своих пользователей. Она взялась за проверку почтовой корреспонденции на предмет наличия детского порно. Конечно, никто не сидит и не читает дотошно содержание каждого письма. На серверах есть специальные алгоритмы, которые «сканируют» почту iCloud Mail на предмет наличия сцен насилия и педофилии.

Электронная почта не зашифрована, поэтому сканирование вложений при прохождении почты через серверы Apple задача не сложная. Кроме того, стало известно, что компания выполняет проверку других данных, но при этом она не говорит о какой информации идет речь. Кроме того, нет понимания, по какому принципу сканируется почта, все письма или только часть, а также неясно, отправляет ли компания «неблагонадежные» послания «куда следует» и сдает ли насильников властям.

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На данный момент, Apple старается делать вид, что проверка почты и впоследствии фотографий, собственная инициатива компании и так она помогает бороться с насилием над детьми. Хотя ряд экспертов сходятся во мнении, что о добровольной инициативе речь не идет. Власти склоняют компанию к этому, и она занимается этим уже достаточно давно. Сложно сказать, сколько в итоге конфиденциальной информации она уже «перелопатила» и сколько еще интересного узнает. Как-то неприкосновенностью и защитой приватности у Apple не все складывается так как она декларирует.

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Источник: 9to5mac