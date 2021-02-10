Apple радует нас своим ежегодным праздничным минифильмом, снятым на iPhone 15 Pro Max: творчество способно менять то, как мы видим друг друга и мир

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Трогательная реклама от Apple

Каждый год Apple выпускает праздничное видео, и в этом году не исключение. Apple поделилась своей ежегодной праздничной рекламой, которая называется "Fuzzy Feelings". В этом году в центре внимания минифильма – аниматор, работающая над праздничным видео в свободные от работы минуты.

В стоп-моушн ролике снялся ее скупой босс, который ругает ее за опоздание, доверенность в последнюю минуту и вообще за то, что она несчастна. Она находит отдушину, изображая его в неловких ситуациях, таких как шокированный рождественскими огнями или засыпанный снегом, когда он стоит на улице.

После того, как ее, казалось бы, ужасный босс раздает собственноручно сделанные праздничные подарки, она видит его с другой стороны и сменяет свою анимацию на что-то гораздо более положительное.

Творчество способно изменять то, как мы видим друг друга и мир. Иногда, посмотрев на вещи под новым углом зрения, можно изменить все.

Каждый год Apple делится уникальной праздничной рекламой и эта реклама часто выигрывает награды. Apple сопровождала ролик закулисным взглядом на то, как он снимался.

Как уверяет нас Apple, он был создан с помощью iPhone 15 Pro Max, а затем отредактирован на MacBook Air.

Источник: phonearena