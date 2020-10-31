Все еще верите DxOMark? Google Pixel 5 не впечатлил известное издание

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Тестировщики DxOMark сильно недооценили новый Google Pixel 5.

Похоже, мы в очередной раз можем убедиться в том, что к ресурсу DxOMark можно относиться не так доверчиво, как того хотели бы его создатели. В этот раз досталось, очевидно, компании, которая еще не успела подружиться с авторами сайта.

Да, за снимки основной камеры Google Pixel 5 отвечает Sony IMX363 – тот же самый сенсор, который используется уже несколько лет: его ставили и в Pixel 3, и в Pixel 4. Однако, судя по многим независимым обзорам, программисты Google продолжают улучшать и без того прекрасно работающее ПО камеры, из-за чего результаты работы одного и того же сенсора становятся все лучше.

Конечно, не стоит забывать про то, что компания забыла установить телевик. Большая ли это проблема? DxOMark считают, что да. Тестировщики ресурса дали новому смартфону Google общий балл 120, что является улучшением по сравнению с предыдущим поколением, но явно мало, учитывая, как высоко оценивают работы камеры Pixel 5 любителей мобильной фотографии.

Камеру Pixel-фона эксперты похвалили за большое количество деталей, приятные цвета и точную автофокусировку. Тем не менее, DxOMark отметили, что работа в условиях низкой освещенности была просто нормальной, а шум был заметен даже на фотографиях, сделанных при дневном свете.

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В тесте зума Pixel 5 получил 49 очков, что меньше, чем Pixel 4. DxOMark не рекомендуют использовать даже 2-кратное увеличение.

В тесте видеосъемки Pixel 5 заработал 107 баллов. Камера получила похвалу за работу автофокусировки и стабилизацию в качестве 4K 30 и 60 кадров в секунду.

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Источник: DxOMark



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