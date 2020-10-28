Apple промолчали о том, что iPhone 12 поддерживает обратную беспроводную зарядку

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По какой-то причине Apple решили не упоминать возможность зарядить другие устройства от iPhone 12.

Презентация Apple стала, возможно, одним из самых противоречивых событий этого года. Компания умолчала о том, что производительность нового процессора ниже, чем у предыдущего, убрала зарядное устройство из комплекта. Да и само обновление было минорным, за исключением появление мини-флагмана в лице iPhone 12 mini.

Однако осталось место и для позитивных сюрпризов. Как оказалось, компания совсем забыла похвастаться добавлением возможности обратной беспроводной зарядки. Теперь пользователи техники Apple смогут подзаряжать кейс AirPods прямо от своего нового iPhone.

Интересно, что в прошлом году ходили слухи, что iPhone 11 будет включать в себя ту самую функцию обратной беспроводной зарядки. Ее должны были добавить аккурат к выходу AirPods Pro с возможностью беспроводной зарядки.

Как мы знаем, компания так и не добавила возможность заряжать другие гаджеты по беспроводу в прошлом году. Да и в ходе недавней презентации ничего про это сказано не было. Однако все же в этом году в iPhone была включена такая возможность, но Apple так хорошо ее спрятали, что потребовалось глубоко копнуть в файлы сертификации FCC, чтобы обнаружить ее существование.

Джереми Хорвитц из издания VentureBeat написал в своем Твиттере об этой находке. Он уточнил, что в iPhone 12 реализована некая форма обратной беспроводной зарядки, которая специально разработана для зарядки аксессуаров. Марк Гурман из Bloomberg, в свою очередь, связывает эту новость со слухами о том, что скоро должна выйти новая версия легендарных AirPods.

Скорее всего, в ближайшее время компания откроет доступ к возможности обратной беспроводной зарядке с помощью обновления.

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Источник: Phone Arena



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