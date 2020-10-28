Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Apple промолчали о том, что iPhone 12 поддерживает обратную беспроводную зарядку

Apple промолчали о том, что iPhone 12 поддерживает обратную беспроводную зарядку

28.10.2020 518 1

По какой-то причине Apple решили не упоминать возможность зарядить другие устройства от iPhone 12.

 

iPhone 12 беспроводная зарядка

 

Презентация Apple стала, возможно, одним из самых противоречивых событий этого года. Компания умолчала о том, что производительность нового процессора ниже, чем у предыдущего, убрала зарядное устройство из комплекта. Да и само обновление было минорным, за исключением появление мини-флагмана в лице iPhone 12 mini.

 

Однако осталось место и для позитивных сюрпризов. Как оказалось, компания совсем забыла похвастаться добавлением возможности обратной беспроводной зарядки. Теперь пользователи техники Apple смогут подзаряжать кейс AirPods прямо от своего нового iPhone.

 

iPhone 12

 

Интересно, что в прошлом году ходили слухи, что iPhone 11 будет включать в себя ту самую функцию обратной беспроводной зарядки. Ее должны были добавить аккурат к выходу AirPods Pro с возможностью беспроводной зарядки.

 

Как мы знаем, компания так и не добавила возможность заряжать другие гаджеты по беспроводу в прошлом году. Да и в ходе недавней презентации ничего про это сказано не было. Однако все же в этом году в iPhone была включена такая возможность, но Apple так хорошо ее спрятали, что потребовалось глубоко копнуть в файлы сертификации FCC, чтобы обнаружить ее существование.

 

Джереми Хорвитц из издания VentureBeat написал в своем Твиттере об этой находке. Он уточнил, что в iPhone 12 реализована некая форма обратной беспроводной зарядки, которая специально разработана для зарядки аксессуаров. Марк Гурман из Bloomberg, в свою очередь, связывает эту новость со слухами о том, что скоро должна выйти новая версия легендарных AirPods.

 

Скорее всего, в ближайшее время компания откроет доступ к возможности обратной беспроводной зарядке с помощью обновления.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Apple беспроводная зарядка

 

Источник: Phone Arena


https://andro-news.com/news/redmi-note-10-poluchil-novyy-sertifikat-namekayuschiy-na-skoryy-.html Redmi Note 10 получил новый сертификат, намекающий на скорый выход устройства(в Адм. панель)

Apple iPhone 12
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.10.2020

Комментарии

Igor “Barlacuda” Ivanov 0
Да все просто. Чем этот телефон, с микро-батарейкой, будет заряжать что-либо? Воздухом?
28.10.2020 17:04

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Apple промолчали о том, что iPhone 12 поддерживает обратную беспроводную зарядку