Apple оштрафована ФАС на сумму $12 млн за угнетение сторонних разработчиков

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Российские чиновники признали политику Apple в части правил размещения софта в App Store дискриминационной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выписала Apple штраф на сумму в $12 млн или 906 299 392,16руб. Это итог расследования, которое было начато в 2019 году и инициатором его возбуждения стала компания по кибербезопасности Kasperskiy. Помимо штрафа, регулятор предписал Apple удалить из условий App Store пункты, которые позволяют модераторам магазина приложений отклонять утилиты сторонних разработчиков без объяснения причин, даже если они отвечают всем требованиям.

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В пресс-релизе ФАС указано, что концерн из Купертино был признан виновным в злоупотреблении доминирующим положением в распространении мобильных приложений в iOS посредством ряда решений, которые привели к конкурентному преимуществу для ее собственных продуктов и при этом ухудшили условия продвижения продуктов от конкурентов.

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Причиной начать преследование Apple стал тот факт, что еще в 2018 году Kaspersky обновил свое приложение родительского контроля Safe Kids с функцией экранного времени и концерн из Купертино вынудил его удалить приложение из App Store. Мириться с таким положением дел разработчик не стал и в марте 2019 года направил жалобу в ФС РФ.

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Очевидно, что главная претензия к Apple в том, что она подавляет конкуренцию и создает привилегированные условия для приложений собственной разработки. Персонами нон-грата оказываются, прежде всего, те приложения, чья функциональность дублирует iOS. Возможно, купертиновцы опасаются того, что сторонний софт окажется лучше штатного и вытеснит его, а заодно и подпортит имидж компании.

Apple не согласна с обвинениями и намерена обжаловать штраф ФАС России, заявляя, что блокировка Safe Kids не имеет ничего общего с неконкурентной борьбой. По ее мнению, причиной удаления приложения стало то, что оно может нанести вред конфиденциальности и безопасности пользователей.

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Источник: phonearena