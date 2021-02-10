Apple обвиняют в искажении реального уровня водозащищенности iPhone

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На Apple подали в суд из-за водозащиты и гарантийных обязательств

В прошлом году антимонопольный регулятор Италии выписал Apple штраф в размере 10 млн евро за предоставление заведомо недостоверных сведений о водонепроницаемости iPhone. Ей вменяли то, что она в своей рекламе указывала, что ее смартфоны способны пережить погружение в воду на глубину до 4-х метров в зависимости от модели, но умалчивает о том, в каких условиях достигнуты заявленные параметры. В частности, заявленную водонепроницаемость можно получить в очищенной и неподвижной воде, т.е в лабораторных условиях.

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А самое главное, что компания вправе отказать в гарантийном обслуживании при попадании внутрь iPhone воды или прочих жидкостей. И вот спустя полгода после той истории пришла информация, что группа пользователей в США подали коллективный иск в США, обвинив Apple в том, что она преувеличивает водостойкость iPhone в рекламе, а также преднамеренно замалчивает важные нюансы гарантийного обслуживания.

Пользователи уверены, что возможность погружать iPhone в воду на глубину до 4-х метров, о чем упоминает компания в своей рекламе, изрядно преувеличена. Заявленный показатель достигнут в лабораторных условиях, и стандартная гарантия не распространяется на случаи контакта смартфона не с чистой пресной водой. Т.е., если смартфон пострадал после падения в бассейн или море, компания откажет в гарантийном ремонте.

И все это происходит на фоне того, что Apple старательно выстраивает образ iPhone, как смартфона, защищенного от воды. У пользователя создается впечатление, что с его устройством ничего не произойдет, а если даже что-то и случится, то он вправе рассчитывать на замену или ремонт мобильника. Возможно, знай они правду в части устойчивости iPhone влаге, он бы отказался от его приобретения.

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В своем коллективном иске пользователи требуют, чтобы компания отказалась от практики введения в заблуждение в рекламе по части водонепроницаемости iPhone, а также компенсировала судебные расходы и расходы на правовую помощь.

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Источник: appleinsider