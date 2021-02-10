Хакеры удалили требование о выкупе от Apple. Им заплатили?

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Неожиданно хакеры удалили информацию о взломе и остается только гадать о причинах этого шага

На прошлой неделе стало известно, что кибербанда похитила конфиденциальную техническую информацию о ноутбуках Apple. Чтобы избежать ее огласки, хакеры просили Apple заплатить до 1 мая $50 млн. Крайний срок для выплаты выкупа не наступил, но злоумышленники уже удалили упоминание о взломе с требованием выплаты отступных со своего веб-блога.

Связано ли это с тем, что Apple или какое-то третье лицо выплатило выкуп — неизвестно. Как известно, концерн из Купертино не поддается на шантаж и предпочитает обращаться к правоохранителям за помощью в подобной ситуации. Возможно, из-за угрозы преследований хакеры и решили замести следы. А может все дело в том, что их вымогательство было чистым блефом и осознав, что трюк не пройдет, кибербанда удалила требование о выкупе.

Напомним, что организатором вымогательства оказалась группировка REvil, которая существует с 2019 года и специализируется на хищении конфиденциальной информации с целью получения выкупа в особо крупных размерах. Где находится их мозговой центр, достоверно неизвестно. По одной из версий, группировка работает в России.

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На этот раз хакерам удалось проникнуть на серверы тайваньской компании Quanta, которая производит MacBook Pro и MacBook Air. По утверждениям злоумышленников, в их руках оказались «тонны» тонны конфиденциальной информации на продукты Apple и прочие компании.

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Источник: macrumors