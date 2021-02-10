Apple сократила объем заказа для BOE на дисплеи iPhone 14. Китайцы разочаровали

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BOE внесла изменения в конструкцию панели, не согласовав этот шаг с Apple

В этом году Apple, как ожидается, вновь выпустит четыре модели в рамках серии iPhone 14, где помимо базовой версии предложат iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Инсайдеры уже успели дать прогноз по ценам, где все модели кроме iPhone 14 прибавят в цене на $100. Но как Apple собирается удержать ценник базовой модели на уровне iPhone 13?

Ранее в сети появилось сообщение со ссылкой на источники в отрасли, что одним из поставщиков дисплеев для iPhone 14 станет китайская компания BOE. После нескольких лет попыток и проб, китайцам все же удалось заполучить вожделенный контракт с Apple. Поговаривали, что наконец-то китайской компании удалось создать панель, качество которой отвечает всем требованиям Apple и стоит она чуть дешевле аналогов от конкурентов.

Но китайцы не были бы собой, ели бы не попытались схитрить. Издание The Elec сообщает, что Apple обнаружила, что без ее одобрения и в отступление от согласованных образцов, BOE самовольно изменила конструкцию OLED-панелей. Она была упрощена, чтобы ускорить темп выпуска дисплеев в условиях повышенного спроса на них.

Apple приняла решение сократить долю экранов от BOE, и перенаправила часть заказа на LG. Но полностью отказываться от услуг китайской компании концерн из Купертино не станет. Возможно, это связано с невозможностью передать весь заказ BOE другим поставщикам из-за большой загруженности. Да, и время поджимает, сборка iPhone 14 уже скоро стартует.

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Источник: oled-info