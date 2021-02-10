Apple свернула продажу и поставку своих устройств в Россию

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Россиян оставили без «яблочной» техники

Вчера Apple официально объявила о прекращении продаж своих устройств в России, а также ограничила работу Apple Pay и других сервисов. Заказать и приобрести «яблочную» технику на официальном сайт компании невозможно. При попытке купить какое-то из устройств, магазин компании в РФ выдает страницу с надписью: «Магазин Apple Store в данный момент закрыт».

В своем официальном заявлении Apple сообщила, что прекращение продаж техники является реакцией на войну в Украине. Кроме того, она приостановила отгрузку своих устройств российским дистрибьюторам. Это означает, что в скором времени приобрести «яблочную» технику в России будет невозможно. Складские запасы будут раскуплены и пополнять их концерн из Купертино не собирается.

Кроме того, Тим Кук разослал сотрудникам Apple письмо в котором призвал их к пожертвованию. Компания хочет помочь сотрудникам компании в Украине и их семьям. Все полученные средства компания удвоит. Тим Кук заявил: «Этот момент призывает к единству, он призывает к мужеству и напоминает нам, что мы никогда не должны терять из виду человечность, которую мы все разделяем».

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Источник: winfuture