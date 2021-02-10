Apple в iPhone 16 идет на кардинальные меры для улучшения работы Siri – вот почему она была несовершенна эти все годы?

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СЕРЫЕ СТАНЕТ УМНЕЕ

Следующее поколение смартфонов от Apple – iPhone 16 – будет оснащено усовершенствованным микрофоном для лучшей интеграции с голосовым помощником Siri и другими функциями искусственного интеллекта.

По информации аналитика Мин-Чи Куо, улучшение аппаратных возможностей Siri является ключевым для создания AI-контента на смартфонах Apple. Новый микрофон обеспечит более высокий уровень соотношения сигнал/шум, что существенно улучшит качество голосового взаимодействия с Siri.

Планы Apple по интеграции технологий генеративного искусственного интеллекта и крупных языковых моделей в Siri будут в значительной степени зависеть от эффективной обработки голосового ввода. Именно поэтому компания идет на столь существенное обновление микрофонов.

По прогнозам, новые микрофоны для iPhone 16 будут стоить Apple на 100-150% дороже, чем у предыдущей модели. Поставщики комплектующих AAC и Goertek получат от этого значительную выгоду.

Удастся ли Apple благодаря усовершенствованному "слуху" сделать Siri конкурентоспособной по отношению к искусственному интеллекту от Google и других технологических гигантов - увидим уже в следующем году. Ну и хочется спросить – так у вас был микрофон плохой что серые была такой слабой, или просто очередной повод сказать Amazing на презентации? Все покажет время.

Источник - Gizmochina